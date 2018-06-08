لاعبة البيشمركة تحرز ذهبية في اليابان

حققت لاعبة من مدينة السليمانية انجاز كبير في رياضة القفز العالي للسيدات في بطولة آسيا للشباب المقامة في اليابان.

وتمكنت لاعبة الساحة والميدان في نادي بيشمركة السليمانية مريم عبد الحميد، اليوم الجمعة، من تحقيق المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية لرياضة القفز العالي في منافسات بطولة آسيا للشباب والتي تجري فعالياتها في اليابان.

واستطاعت مريم من قفز ارتفاع قدره 1.80 متر وبذلك حصلت على المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا للشباب وستتأهل بشكل مباشر لتمثل العراق في بطولة العالم لالعاب القوى والتي ستقام فعالياتها في فنلندا.

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