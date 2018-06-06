كريستيانو رونالدو يتوقع ورثة عرش الكرة الذهبية

كورة/ رشَّح البرتغالي كريستيانو رونالدو، عددًا من اللاعبين الشبان، ليصبحوا الأفضل في العالم، في الفترة المقبلة.

وقال كريستيانو في مقابلة مع مجلة “World Soccer” اليوم الأربعاء: “بالنسبة للجيل القادم، أعتقد أنَّ أسينسيو لديه الإمكانيات.. في العقد الأخير كل شيء كان يشير لي، ولميسي”.

وأوضح أنَّ هناك لاعبين آخرين يمكنهم السيطرة على كرة القدم في السنوات المقبلة، وقال: “هناك 10، أو 15 لاعبًا يتمتعون بإمكانيات كبير، ويمكن أن يكونوا الأفضل، مثل نيمار، ومبابي، وديمبلي، وراشفورد، وهازارد”.

يُذكر أن ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، يملكان في جعبتهما 5 كرات ذهبية لكل منهما، وهما أكثر اللاعبين تحقيقًا لهذه الجائزة التي تمنح من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.