قمصان مزيفة بنجمتين لمنتخب فرنسا!

بدأت عمليات بيع لقميص المنتخب الفرنسي، ذات النجمتين، كإشارة على فوزه مرتين بلقب كأس العالم بعد التتويج الثاني في نسخة 2018، على حساب كرواتيا في المباراة النهائية.

ورغم الإقبال الكبير من الجماهير في الصين على شراء القميص، خاصة عن طريق مواقع التسوق الإلكترونية، إلا أن هذه القمصان مزورة وغير أصلية، وفقا لتأكيد شركة “نايكي” المسؤولة عن صناعة زي المنتخب الفرنسي بطل العالم.

أكد الشركة على أن قميص منتخب فرنسا في إصداره الجديد بنجمتين، لن يكون متوفرا للبيع قبل الشهر المقبل.

ويتوفر القميص غير الأصلي بواسطة موقع “تاوباو” الصيني للتجارة الالكترونية، حيث يقوم متجران ببيع القميص الجديد للمنتخب الفرنس بسعر يراوح بين 65 و226 يوان، أي ما يعادل [8 الى 29 يورو] بعيدا عن السعر الرسمي الذي اعلنته “نايكي” وقدره 58 يورو.

وكانت “نايكي” باعت بعد انتصار المنتخب الفرنسي مجموعة محدودة من القمصان المطرزة بنجمتين في إشارة الى اللقب العالمي الثاني لفرنسا، وينبغي الآن الانتظار حتى اغسطس للحصول على القميص في المتاجر.