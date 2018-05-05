رسمياً.. قطر واليابان في كوبا أميركا 2019

يشارك منتخبا قطر واليابان كمدعوين في بطولة كوبا أميركا ب‍البرازيل، التي تقام بين يونيو ويوليو 2019 فضلا عن مشاركة 10 من منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

وقال رئيس الاتحاد أليخاندرو دومينجز “نرحب مجددا بمنتخب اليابان، الذي تربطنا باتحاده أواصر صداقة وترابط قوية، وللمرة الأولى سنحظى بوجود منتخب قطر التي تستضيف مونديال 2022”.

وأضاف الـ(كونميبول) في بيانه أن اللجنة المنظمة للبطولة، تحت إشراف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعمل على اختيار المدن والملاعب التي ستجرى بها مباريات البطولة.

وأوضح دومينجز “ستكون كوبا أمريكا البرازيل 2019 منافسة رائعة، يمكن لأي فريق فيها الفوز باللقب”.

وسيدافع المنتخب التشيلي في البرازيلي عن اللقبين الذين حققهما في آخر نسختين من البطولة عام 2015 والنسخة المئوية في الولايات المتحدة بعدها.

وهذه هي المرة الخامسة التي تنظم فيها البرازيل بطولة كوبا أمريكا.