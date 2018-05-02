“فيفا” يقترح إقامة مونديال مصغر كل عامين

اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة 8 منتخبات، كل عامين دون المساس بكأس العالم.

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم “الثمانية الكبار”، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم، والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية.

ويعتقد “فيفا” أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار، لمدة (12 عاماً).

وقال إنفانتينو: “مجموعة غير محددة من المستثمرين عرضوا 25 مليار دولار للحصول على حقوق البطولة التي يريد إقامتها في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام فردي، بدءاً من 2021.

وفي المقابل، ووفقاً لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حالياً كل 4 أعوام قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.