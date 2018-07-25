“فيفا” يعلن أسماء المدربين المرشحين لجائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الأسماء المرشحة من المدربين للمنافسة على جائزة الأفضل لعام 2018.

وتقام الجائزة السنوية هذا العام في العاصمة البريطانية لندن في المسرح الخاصة بملعب ويمبلي الشهير، مع بداية التصويت على الأفضل من المدربين بداية من اليوم الثلاثاء وحتى العاشر من أب المقبل.

وأشار الحساب الرسمي لـ”فيفا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن “الاختيار قد تم على الفترة بين الثالث من يوليو 2017 وحتى 15 يوليو 2018”.

وتضم القائمة كلاً من:-

ماسيماليانو أليجري – مدرب يوفنتوس الإيطالي.

ستانيسلاف تشيرشيسوف – مدرب منتخب روسيا.

زلاتكو داليتش – مدرب منتخب كرواتيا.

ديديه ديشامب – مدرب منتخب فرنسا.

بيب جوارديولا – مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

يورجن كلوب – مدرب ليفربول الإنجليزي.

روبرتو مارتينيز – مدرب منتخب بلجيكا.

دييجو سيميوني – مدرب أتليتكو مدريد الإسباني

جاريث ساوثجيت – مدرب منتخب إنجلترا.

إرنستو فالفيردي – مدرب برشلونة الإسباني.

زين الدين زيدان – مدرب ريال مدريد الإسباني.