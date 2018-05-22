مايو 23, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علي عدنان “الاعلى تقييماً” في اودينيزي

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فى :عالم الرياضة
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علي عدنان “الاعلى تقييماً” في اودينيزي

حصد مدافع المنتخب الوطني ونادي اودينيزي، علي عدنان، على اعلى تقييم في فريقه خلال موسم 2017/ 2018.

ذو الـ24 عاماً حصل على تقييم 7.10 بعدما لعب 18 مباراة في الدوري الايطالي، 5 منها كبديل، حيث لعب 1670 دقيقة صنع خلالها هدفين وتلقى 4 بطاقات صفراء ونسبة استحواذ 70.4 % وتحصل على افضل لاعب في المباراة لمرة واحدة.

ولعب صاحب الرقم 53 كجناح ايسر في 11 مباراة، فيما لعب في مركز المدافع الايسر لاربع مباريات ولعب كلاعب وسط ايسر لمباراتين، فيما لعب كمدافع ايمن لمباراة واحدة.

يذكر ان عدنان استحوذ على اهتمام العديد من الاندية من ضمنها نابولي الايطالي واسبانيول الاسباني.

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