صور.. حمى المونديال بالأمم المتحدة وغوتيريس يلوح بصفارة

يبدو أن حمى #المونديال وصلت إلى أروقة الأمم المتحدة، لاسيما أن تلك الكرة الصغيرة تملأ الدنيا وتشغل الناس، خصوصاً في المواسم العالمية!

فمع انطلاق مونديال كأس العالم الخميس، تأهب مجلس الأمن الدولي في نيويورك، “رياضياً” هذه المرة!

وارتدى كل ممثل من أعضاء دول مجلس الأمن لباس منتخب بلاده، مع اسمه ورقم على ظهر قميصه.

وعلى الرغم من الخصومات السياسية، تجمع ممثلو الدول مع بعضهم من أجل التقاط صورة تذكارية، في حين شوهد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بلباس الحكم في دلالة على حياديته، ملوحاً بصفارة.

وقد تم تناقل فيديو يظهر غوتيريس يدخل الردهة الأممية بصفارته!