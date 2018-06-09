سبعة ملايين “فقط” سبب الخلاف بين كريستيانو رونالدو والريال!

ساهمت عودة كريستيانو رونالدو في المباراة الودية أمام الجزائر، في تعزيز معنويات لاعبي البرتغال. إعلاميا ركز قائد الفريق على المونديال متجنبا الحديث عن مستقبله، فيما تقول الصحافة أن طلاقه مع الريال وشيك ولا رجعة فيه.

واستنادا إلى عنوان المقال الرئيسي لصحيفة “ريكورد” البرتغالية المختصة في عددها الصادر اليوم الخميس (السابع من يوليو/ حزيران 2018)، يمكن القول أن “دون” ريال مدريد، كريستيانو رونالدو اتخذ قرارا لا رجعة فيه بمغادرة سفينة “الملكي الأبيض”.

السبب الرئيسي يعود إلى أن رئيس “الميرنغي” فلورنتينو بيريس، نقض العهد برفع أجر النجم البرتغالي. لكن المهاجم المتوج في العديد من المرات كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، لا يهمه المال، كما أوردت تقارير صحفية، وإنما ما يطالب به بالدرجة الأولى هو الاعتراف به وبكل ما قدمه للنادي الإسباني.

وكانت صحيفة “أس” الإسبانية قد تحدثت في وقت سابق عن لقاء دار بين ميدر أعمال كريستانو رونالدو وبين إدارة الريال، تعهد فيه مسؤولي النادي بالقيام بجهود كبيرة من أجل تحقيق مطالب اللاعب. وحسب الصحيفة فإن رونالدو طالب بـ37 مليون يورو إضافية سنويا، في حين أن ريال مدريد عرض 30 مليون يورو “فقط”.

تعيين مفاجئ

في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

ونقلت “أس” خورخيه مينديس مدير أعمال اللاعب، أن الانطباع الذي تولد لديه أثناء هذا اللقاء، أن الريال يفكر في إحضار البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، أكثر من إقناع رونالدو في البقاء ضمن صفوف النادي، بعد أن كشف الأخير عن نيته مغادرة “البرنابيو”، فور تتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي في كييف.

أما الآن وقبل أقل من أسبوعين من انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018 (من الـ14 من يونيو/ حزيران إلى 15 من تموز/ يوليو)، فيبدو رونالدو أنه لا يريد الحديث عن مستقبله في الليغا الإسبانية، بل تركيزه الوحيد منصب حاليا على منتخب بلاده ومشواره الروسي.

وكانت المباراة الودية التي فاز فيها يوم أمس الخميس المنتخب البرتغالي على نظيره الجزائري (3-0)، الأولى لرونالدو بعد أن غاب في المباراتين الأولتين بسبب التحاقه المتأخر بالمنتخب بسبب مسابقة دوري الأبطال.

وتلعب البرتغال في المونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب اسبانيا بطلة أوروبا 2012 ومونديال 2010، والمغرب وإيران. وستكون المباراة الاولى للبرتغال أمام إسبانيا.