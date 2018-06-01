رسمياً.. العراق ينضم لاتحاد قاري جديد

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا، والذي يتكون من 12 دولة.

ويضم اتحاد غرب آسيا اتحادات دول السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن وبنغلادش والهند والمالديف وباكستان وسيريلانكا وعمان والنيبال والعراق.

وأكد عزت أنه تم اختيار 12 آب المقبل، لعقد الجمعية العمومية في مقرّ الاتحاد في جدة، لتعيين أمين عامّ للاتحاد، وانتخاب رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا.

وعقد رؤساء وممثلو الاتحادات الأهلية المنضمون لاتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، اجتماعًا في جدة، امس الخميس، برئاسة رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، المكلف بمهامّ رئاسة الاتحاد.

ويأتي الاجتماع امتدادًا للاجتماع الأول الذي عقد في جدة في 11 آيار الماضي، والذي جرى خلاله وضع الإطار العامّ لتأسيس الاتحاد، والاتفاق على تولي عادل عزت مهامّ رئاسة الاتحاد، ولؤي السبيعي مهامّ الأمين العامّ لتسيير أعمال الاتحاد لحين عقد الجمعية العمومية.

وتأتي أهداف اتحاد جنوب غرب آسيا:

1-رعاية مصالح الاتحادات الأهلية في الدول الأعضاء.

2-تقوية روابط العلاقة فيما بينها بما يعود بالنفع عليها جميعًا.

3-دفع عجلة التطوير في الاتحادات على كافة المستويات الإدارية والفنية والتقنية.

4-دعم البنية التحتية الرياضية على مستوى الملاعب والأكاديميات.

5-رفع كفاءة اللعبة على مستوى الأندية والمنتخبات والمسابقات.

6-إقامة منافسات إقليمية بين الدول الأعضاء على مستوى جميع الفئات العمرية.