ديبالا بديلاً لمحمد صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي.

يأتي ذلك في ظل الأنباء التي تشير إلى إمكانية رحيل المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول إلى ريال مدريد الإسباني.

ويقدم صلاح مستوى مميزاً مع ليفربول، لفت الأنظار إليه، منذ انضمامه لصفوفه في الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن “إدارة الريدز تفكر في التعاقد مع نجم هجوم البيانكونيري، الذي توج بالأمس بطلاً ل‍كأس إيطاليا للمرة الرابعة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه، بعد الفوز على ميلان برباعية نظيفة”.

الجدير بالذكر أن دائرة اهتمامات ليفربول تشمل أيضًا الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، حال رحيل صلاح عن صفوف الريدز.