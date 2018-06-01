يونيو 02, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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عالم الرياضة

تهديدات بالقتل لراموس وعائلته

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فى :عالم الرياضة
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تهديدات بالقتل لراموس وعائلته

 أكد موقع “COPE” أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، تلقى تهديدات بالقتل لتسببه في إصابة المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع “الريدز” والريال في نهائي التشامبيونز ليغ.
وذكر الموقع الإسباني أن راموس وعائلته، تلقوا رسائل وتهديدات بالقتل عبر هواتفهم خلال الأيام الماضية، الأمر الذي اضطر المدافع الإسباني وعائلته إلى تغيير أرقام هواتفهم.
وأشار الموقع إلى أنه تم إخطار الشرطة بالأمر، وتقوم حاليا بالتحقيق.
وكان صلاح قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بفوز الريال {3-1}، بعد التحام قوي مع راموس، وستبعده هذه الإصابة عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

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