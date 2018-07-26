تعرف على القيمة السوقية للاعب احمد ياسين

يواصل جناح المنتخب الوطني ونادي ايك سولينا السويدي، تقديم مستويات رائعة رفقة فريقه في الدوري السويدي لكرة القدم.

ويحتل ايك صدارة ترتيب الدوري السويدي برصيد 33 نقطة بعد نهاية النصف الأول من البطولة.

ياسين سجل حتى الآن هدفاً وحيداً لفريقه بعدما لعب 14 مباراة في الدوري المحلي منها 9 كأساسي و5 كإحتياطي، فيما شارك في مواجهتين في كأس السويد ومواجهتين في التصفيات الاولى المؤهلة للدوري الاوروبي.

وبالرغم من عدم تسجيله سوى هدف واحد، إلا إن ياسين ساهم بشكل كبير في بناء هجمات فريقه وكان مصدر قلق لمدافعي خصومه.

ولو نظرنا للقيمة السوقية للاعب، سنرى إنها انخفضت مقارنه بالموسم الماضي، فقيمة ياسين الحالية تصل إلى 450 ألف يورو، فيما وصل في الموسم الماضي إلى 750 ألف يورو بعد مستوياته الكبيرة مع فريق هاكن بحسب موقع “ترانسفر ماركت” العالمي.

ومن الممكن أن ترتفع قيمة ياسين في السوق في حال تأهل فريقه إلى الدوري الأوروبي بعد عبور مرحلة التصفيات الثانية والثالثة.

وسيواجه فريق ايك مضيفه نورشيلاند الدنماركي في ذهاب التصفيات التأهيلية الثانية للدوري الأوروبي يوم غدٍ الخميس.