يونيو 17, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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“بي إن سبورتس” تكشف جدول المباريات المفتوحة في المونديال

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فى :عالم الرياضة
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“بي إن سبورتس” تكشف جدول المباريات المفتوحة في المونديال

كشفت إدارة شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، عن المباريات التي ستبثها على القناة المفتوحة مجانا، خلال فعاليات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وجاءت المباريات كالتالي:

السبت 16/6- الأرجنتين مع إيسلندا

الأحد 17/6- ألمانيا مع المكسيك

الاثنين 18/6- تونس مع إنجلتر

الثلاثاء 19/6- روسيا مع مصر

الأربعاء 20/6- المغرب مع البرتغال، وأوروغواي مع السعودية.

السبت 23/6- بلجيكا مع تونس

الأحد 24/6- اليابان مع السنغال

الاثنين 25/6- السعودية مع مصر، وإسبانيا مع المغرب

الخميس 28/6- بنما مع تونس

كما ستبث على القناة المفتوحة مباراتان من دور الـ16 لمونديال روسيا، بالإضافة إلى ثلاثة مباريات من ربع النهائي، ومباراتان في نصف النهائي والمباراة النهائية.

يذكر أن الشبكة القطرية اتفقت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ببث 22 مباراة على القناة المفتوحة مجانا.

المصدر: وكالات

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