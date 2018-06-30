بيضة طائشة تثير دهشة لاعبي كوريا الجنوبية

تلقى لاعبو منتخب كوريا الجنوبية بعد وصولهم إلى أرض الوطن استقبالا مثيرا، حيث احتفل الجمهور ما بين الراضي عن النتائج خاصة الفوز على ألمانيا بنتيجة [2-صفر]؛ ليخرج الفريقان من الدور الأول في كأس العالم 2018، وبين الغاضب من الوداع المبكر.

وأثناء تواجد نجوم كوريا الجنوبية في المطار بمدينة سيول، كان هناك استقبال رسمي للفريق، والتقط اللاعبون صورا وألقوا التحية على الجماهير التي حضرت لاستقبالهم.

لكن أثناء هذه المراسم، قام مشجع غاضب وسط الحشد بإلقاء بيضة على اللاعبين، وهذا أثار دهشة الفريق الكوري، حيث توقعوا ألا يحدث هذا معهم خاصة بعد الفوز المثير على الألمان بنتيجة [2-صفر].

ولم يصب أي من لاعبي منتخب كوريا بالبيضة الطائشة، التي سقطت على البساط الأحمر أمام الصف الأول لنجوم الفريق الكوري، أثناء التقاطهم للصور أمام الكاميرات.

وأعرب سون هيونج مين نجم المنتخب الكوري، ومسجل هدفين في كأس العالم 2018، عن حزنه، كما اعتذر للجماهير لعدم التأهل لألدوار الإقصائية، وشكر كل من ساند الفريق في تحقيق الإعجاز بالفوز التاريخي على حامل اللقب العالمي المنتخب الألماني.