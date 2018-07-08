بالأرقام.. جوائز المونديال حتى للخاسرين
تضمن مونديال روسيا 2018، جوائز مالية عدة شملت حتى الفرق التي لم يحالفها الحظ.
وجاءت الجوائز كما يلي:
الفيفا رصدت 400 مليون دولار لجميع المنتخبات
المتوج باللقب: 38 مليون دولار
الوصيف: 28 مليون دولار
المركز الثالث: 24 مليون دولار
المركز الرابع: 22 مليون دولار
المنتخبات التي وصلت لربع النهائي: 16 مليون دولار
المنتخبات التي وصلت لدور الـ16: 12 مليون دولار
المشاركون في دور المجموعات: 8 ملايين دولار
بقية المنتخبات: 1.5 مليون دولار قبل المشاركة للاستعداد للبطولة .