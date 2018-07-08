بالأرقام.. جوائز المونديال حتى للخاسرين

تضمن مونديال روسيا 2018، جوائز مالية عدة شملت حتى الفرق التي لم يحالفها الحظ.

وجاءت الجوائز كما يلي:

الفيفا رصدت 400 مليون دولار لجميع المنتخبات

المتوج باللقب: 38 مليون دولار

الوصيف: 28 مليون دولار

المركز الثالث: 24 مليون دولار

المركز الرابع: 22 مليون دولار

المنتخبات التي وصلت لربع النهائي: 16 مليون دولار

المنتخبات التي وصلت لدور الـ16: 12 مليون دولار

المشاركون في دور المجموعات: 8 ملايين دولار

بقية المنتخبات: 1.5 مليون دولار قبل المشاركة للاستعداد للبطولة .