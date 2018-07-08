يوليو 08, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بالأرقام.. جوائز المونديال حتى للخاسرين

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
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بالأرقام.. جوائز المونديال حتى للخاسرين

تضمن مونديال روسيا 2018، جوائز مالية عدة شملت حتى الفرق التي لم يحالفها الحظ.
وجاءت الجوائز كما يلي:
الفيفا رصدت 400 مليون دولار لجميع المنتخبات
المتوج باللقب: 38 مليون دولار
الوصيف: 28 مليون دولار
المركز الثالث: 24 مليون دولار
المركز الرابع: 22 مليون دولار
المنتخبات التي وصلت لربع النهائي: 16 مليون دولار
المنتخبات التي وصلت لدور الـ16: 12 مليون دولار
المشاركون في دور المجموعات: 8 ملايين دولار
بقية المنتخبات: 1.5 مليون دولار قبل المشاركة للاستعداد للبطولة .

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