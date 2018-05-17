المنتخب الوطني يتراجع ثلاثة مراكز في تصنيف “فيفا” الجديد

تراجع المنتخب الوطني، ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم، الخميس.

وحل منتخب اسود الرافدين في المركز 91 برصيد 372 نقطة، إذ تراجع ثلاثة مراكز بعدما كان بالمركز 88 في تصنيف “فيفا” الشهر الماضي.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 13 على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات إيران، استراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، الصين، قرغستان، سوريا، الامارات، لبنان، عمان، اوزباكستان.

فيما احتل المركز العاشر عربياً بعد منتخبات تونس والمغرب ومصر والجزائر والسعودية وسوريا والإمارات ولبنان وعمان.

وواصل المنتخب الألماني صدارة التصنيف برصيد 1544 نقطة، فيما حلت البرازيل ثانيا برصيد 1384 ثم بلجيكا برصيد 1346 والبرتغال برصيد 1306 نقطة.