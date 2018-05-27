المصريون يصبون جم غضبهم على راموس لاصابته محمد صلاح

تسيطر حالة من الحزن على الجماهير المصرية بسبب الإصابة التى تعرض لها الفرعون المصرى محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا مساء امس السبت، أمام ريال مدريد الذى توج باللقب، فى ظل استعدادا الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018 شهر حزيران المقبل.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقاطع فيديو عبروا من خلالها عن غضبهم لما حدث للفرعون المصري، حيث يرون إن إصابة صلاح جاءت متعمدة عن طريق سيرجو راموس قائد ريال مدريد، الذي تدخل بعنف مع نجم ليفربول من أجل إسقاطه ليتعرض صلاح لإصابة بجزع فى مفصل الكتف.

وعبر المصريون عن استيائهم من راموس واعربوا عن امنياتهم بأن يتعرض للاصابة وان لايوفق في مبارياته المقبلة مع ريال مدريد ومع منتخب اسبانيا في المونديال كونه احزن 100 مليون مصري.

وذهب البعض الاخر الى نشر صور مضحكة عن راموس وتركيب رأسه على جسد مصارع تعمد ايذاء خصمه محمد صلاح.



وكشف مسؤولو منتخب مصر، أن محمد صلاح لن يشارك فى مباراة الفراعنة الأولى بكأس العالم والتى ستكون أمام أوروجواى يوم 15 حزيران المقبل، بناء على التقارير الأولية لإصابة الفرعون.

فيما بدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصري، فى تجهيز أكثر من لاعب لخلافة محمد صلاح، إذ يعد الثنائى رمضان صبحي المحترف بستوك سيتى الإنجليزي و عمرو وردة لاعب باوك اليونانى الأقرب للعب فى الجبهة اليمني للمنتخب خلال مباريات كأس العالم فى حالة تأكد غياب صلاح عن المباريات.