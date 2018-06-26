المشجع الفرنسي الخارق ينهي قصته مع المونديال

بالنسبة للفرنسي كليمو تومازيفسكي تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا النسخة الثامنة التي يحضرها، ويعتقد أنها الأفضل من حيث حسن الضيافة لكنها ربما تكون الأخيرة له.

وحضر المشجع الفرنسي، الذي وصل إلى موسكو قبل مواجهة الدنمارك في ختام المجموعة الثالثة غدا الثلاثاء، المباراة 253 في حياته لمنتخب فرنسا في يكاترينبورج، يوم الخميس الماضي، في الانتصار 1-0 على بيرو.

وبدأ شغفه في 1982 عندما سافر بدلا من صديقه إلى النهائيات في إسبانيا.

وأبلغ رويترز بعد جولة سياحية لالتقاط الصور لمسرح البولشوي في موسكو “في بيلباو عندما خسرت فرنسا 3-1 أمام إنجلترا. وأعتقد أنها كانت البداية بالنسبة لي”.

وما أعجب تومازيفسكي هو الأجواء والروح الجميلة بين جماهير فرنسا وإنجلترا وهو ما دفعه للسفر، بالإضافة إلى الفضول لمشاهدة الدول التي زارها.

وأصبح كليمو الذي يعيش بالقرب من نيس شخصية مشهورة وظهر في التلفزيون والصحف.

ويملك موقعه الخاص في الإنترنت وأصبح تميمة لديدييه ديشامب مدرب فرنسا ولاعبيه.

ويضع الممرض السابق والجد خططا لكأس العالم قبل سنوات من إقامة النهائيات.

وساعده التخطيط على تقليص ميزانية الإقامة إلى 360 يورو (نحو 421 دولارا) لمدة 34 يوما في روسيا، ومشاركة المبيت مع 15 شخصا آخر مكنه من دفع 4 يورو في الليلة الواحدة في بيت للشباب في موسكو.

وقال إن حتى الآن تظل كوريا الجنوبية هي مكانه المفضل وامتدح حسن الضيافة بها.

لكن الروس تفوقوا على الكوريين برغبتهم في مساعدة عجوز يبلغ من العمر 70 عاما، ولا يتحدث لغة أخرى تقريبا غير الفرنسية.

وقال: “أعتقد أن كوريا الجنوبية ستتراجع للمركز الثاني وتصبح روسيا الأولى. هذا لا يصدق. اسأل عن شيء ويأخذني الشخص إلى هذا المكان. إنهم يتمتعون بلطف مذهل”.

ويمكن لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي متابعة رحلته حول روسيا.

لكنه أجبر على عدم اصطحاب حيوانه الأليف الذي يعتني به، بسبب رفض الفنادق وخطوط الطيران سفر الديوك وهو رمز الرياضة الفرنسية.

وبحلول بطولة كأس العالم المقبلة، ربما يفضل كليمو أن يقضي الوقت مع أحفاده الثلاثة.

وأتم “هذه كأس العالم الثامنة لي والأخيرة.. ثم سأعود إلى فرنسا”.