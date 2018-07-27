الكاميرون تدخل على خط المفاوضات مع اريكسون

دخل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على خط المفاوضات من اجل التعاقد مع المدرب السويدي سفين غوران اريكسون لتدريب المنتخب الوطني.

وقد توصل الاتحاد العراقي لكرة القدم، امس الخميس، إلى اتفاق مبدئي يقضي بقيادة اريكسون لقيادة لاسود الرافدين لمدة ثلاث سنوات.

وذكر موقع “جورنال دو كاميرون” في خبر ترجمته السومرية نيوز أن “المدرب السيويدي سفين غوران اريكسون وصل صباح اليوم الخميس، إلى الكاميرون لبحث إمكانية تدريب المنتخب الكاميروني”.

وأضاف الموقع أن “الراتب السنوي ل‍إريكسون قد يشكل حجر عثرة في المفاوضات، حيث يبلغ (1.9 مليون يورو) إلا أن مصادر في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تقول إن السويدي مستعد لإسقاط مطالب الأجور والتفاوض على مليون يورو فقط”.