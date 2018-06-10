القط “أخيل” يتنبأ بنتيجة المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في روسيا نهاية الأسبوع الجاري، أنها ستعتمد في توقعاتها على نتائج مباريات المونديال على القط الأصم “أخيل”.

ووفقًا لبيان منشور على موقع اللجنة المنظمة للبطولة، “سيقوم القط الأصم أخيل بتوقع نتيجة مباراة السعودية وروسيا في افتتاح المونديال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل”.

وأضاف البيان: “القط يعيش في متحف هيرميتاج بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، وسيتم الاعتماد عليه في توقع نتائج المباريات الأخرى التي ستنعقد في المدينة التي ستستضيف سبع مباريات”.

ومن المتوقع أن يشغل القط “أخيل” العالم على غرار الأخطبوط بول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا عندما كان يستخدم للتنبؤ بنتائج المباريات منذ الافتتاح حتى النهائي.