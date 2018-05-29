الفيفا يكشف عن مجموع الجوائز المالية في كأس العالم 2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، عن مجموع الجوائز المالية الممنوحة في بطولة كأس العالم 2018 المقررة هذا الصيف في روسيا ، وقيمة الجائرة المالية للمتوج باللقب.

وسيحصل حامل لقب مونديال روسيا 2018 على جائزة تبلغ قيمتها 38 مليون دولار ، وسيضاف إليها مبلغ 1.5 مليون يورو ، وهي جائزة ممنوحة من الفيفا لكل اتحاد كروي يشارك في البطولة.

ويبلغ إجمالي المبالغ المالية التي ستطرح على شكل جوائز 400 مليون دولار ، دون احتساب 48 مليون دولار التي سيتم توزيعها بين الفرق الـ32 التي وصلت إلى بطولة كأس العالم 2018.

وأكد الفيفا أن الفائز بالمركز الثاني في كأس العالم 2018 سيحصل على 28 مليون دولار ، والثالث على مبلغ 24 مليون دولار ، في حين سيحصل صاحب المركز الرابع على مبلغ 22 مليون دولار.