“الفيفا” يطرح نظاما جديدا لإختيار أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن نظام جديد سيتم إتباعه لإختيار أفضل لاعب في العالم.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، أن ” قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2018، ستضم عشرة لاعبين فقط، بدلا من 23 لاعبا”.

وسيجري اختيار اللاعبين العشرة من قبل 13 عضوا من بينهم نجوم بارزين في عالم الكرة كالبرازيلي رونالدو و الألماني ماتيوس.

وبعدها سيجري التصويت على لاعب من العشرة، بمشاركة قادة المنتخبات و مدربيهم و ممثلين عن وسائل الإعلام، وسيجري التصويت بين 23 يوليو/تموز و حتى 10اغسطس/آب القادم.

وسيجري تتويج الفائز في حفل سيقيمه الـ”فيفا” في 24 سبتمبر/أيلول في العاصمة البريطانية في لندن.

يذكر بأن كلا من الأرجنتيني ميسي و البرتغالي رونالدو قد تقاسما الجائزة مناصفة بالعدد في السنوات العشر الأخيرة بواقع خمس جوائز لكل منهما.