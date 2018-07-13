الفيفا يطالب بالتوقف عن بث صور المشجعات الحسناوات خلال مباريات المونديال

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إلى التوقف عن بث صور “المشجعات الحسناوات” أثناء مونديال كأس العالم على شاشات التلفاز، للحد من القضايا المرتبطة بالتحرش الجنسي.

وقال فيدريكو أديتشي، مدير شؤون التنوع والاستدامة في الفيفا، إنّ “الاتحاد سيطلب من محطات البث المحلية وفرق الإنتاج التلفزيوني التابعة لها، عدم بث مثل تلك الصور واللقطات خلال المباريات القادمة”، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

من جهته، أوضح بيارا بوار، المدير التنفيذي لـ “شبكة مناهضة العنصرية في كرة القدم بأوروبا”، أن “العنصرية دائما كانت المشكلة التي تتردد كثيرا أثناء مباريات المونديال”.

غيّر أنه أشار أن “قضايا ذات صلة بالتحرش الجنسي هي الأكثر تردداً في مونديال روسيا”.

وتابع: “معاملة الطواقم الإعلامية من النساء والمشجعات كانت أكثر الأمور التي أثارت النقاش حولها”.

كما نقلت الوكالة الأمريكية عن خبراء (لم تسمهم) القول إن “أحداث التمييز الجنسي والتحرش” في مدرجات المشجعين باتت أكثر خطورة من العنصرية.