“الفيفا” يحدد أفضل اللاعبين في 36 مباراة بالمونديال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أفضل لاعبين لكرة القدم حتى اليوم، وذلك بعد اجتياز 36 مباراة من إجمالي 64 في كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ونشر الموقع الرسمي للفيفا قائمة أفضل مهاجمين، حيث احتل المرتبة الأولى المهاجم البريطاني هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، مع تحقيق 5 أهداف حتى الآن، في حين احتل روميلو لوكاكو المهاجم البلجيكي، وهو في نفس الوقت مهاجم نادي “مانشستر يونايتد” المرتبة الثانية بحوزته 4 أهداف حتى اليوم.

أما المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قبطان المنتخب البرتغالي، ومهاجم نادي “ريال مدريد”، فاحتل المرتبة الثالثة بتسجيله 4 أهداف.

كما نشرت “الفيفا” على موقعها الرسمي تصنيفا لأفضل لاعبي مونديال —2018 في روسيا، حيث حاز كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب من ناحية الضربات، إذ نفذ 15 ضربة على مرمى، في حين حصل المهاجم الروسي، رومان زوبنين، على لقب أفضل لاعب من ناحية تغطية المسافة، إذ تجاوزت مسافة ركضه في المباريات 33 كيلومترا.

اللاعب السنغالي مامي بيرام ديوف واللاعب البولندي يان بيدناريك في المباراة التي جمعت فريقهما

كما حصل سيرخيو راموس، على لقب أفضل لاعب في التمرير، إذ نفذ 309 تمريرات ناجحة، ولم يغب عن هذا التصنيف دور حارسي المرمى، حيث حصل حارس المرمى المكسيكي، غييرمو أوتشوا، على لقب أفضل حارس من ناحية إنقاذ الكرات، حيث أنقذ مرماه من 14 هدفا.

أما المنتخبات، فحصل المنتخب البلجيكي على لقب أفضل منتخب من ناحية تحقيق النتائج، بحصوله على 8 أهداف، كما حصل المنتخب الإسباني لقب أفضل منتخب من ناحية الهجمات، وذلك بعد أن نفذ 197 هجوما، كما حصل المنتخب الإسباني على لقب أفضل منتخب من ناحية التمرير، إذ نفذ 2089 تمريرة ناجحة، أما المنتخب الإيراني، الذي يغادر كأس العالم بعد تعادله يوم أمس الاثنين مع البرتغال بنتيجة 1 — 1، فحصل على لقب أفضل منتخب من ناحية الدفاع.

ونشرت “الفيفا” على موقعها الرسمي بيانات إحصائية للمباريات حتى الساعة.

— تم تحقيق 97 هدفا حتى الآن في مباريات كأس العالم في روسيا.

— حصل اللاعبون على 112 بطاقة صفراء.

— 3 بطاقات حمراء.

– تم تنفيذ 27171 تمريرة ناجحة.