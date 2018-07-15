الجوية يتهم الميناء والنفط والزوراء بالتآمر عليه والتلاعب بنتائج الدوري

{بغداد: الفرات نيوز} أتهم نادي القوة الجوية، أندية الميناء والنفط والزوراء بـ”التآمر عليه والتلاعب في نتائج الدوري الممتاز”.

وذكر بيان لاعلام النادي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان “كرة القدم فوز وخسارة وطموح ومنافسة ولكن ما حصل في دورينا كان {مؤامرة} وتلاعب وفضائح في نتائج المستديرة”.

وأضاف “نعم نزفنا نقاط بسهولة ونافسنا بشرف البطولة ولكننا لم نستجدِ النقاط من اجل المنافسة، ودفعنا الثمن مرتين، الأولى من اخطاء الحكام المستمرة، والأخرى من التلاعب بالنتائج بين الاندية” على حد تعبير البيان.

وأشار البيان الى ان “{فريق} الميناء منح نقاطه للشرطة والنفط بالمجان، والنفط سيلعب في ملعب الشعب لتتويج الزوراء مقابل النقاط الثلاث!” بحسب البيان.

وأكد “سنبقى اوفياء للشعار، وسنبقى ننافس بكل كبرياء، فإنجازاتنا وصلت لسماء آسيا والنجمة الثالثة ستزين شعارنا”. في اشارة الى عزمه الفوز بأكس الإتحاد الآسيوي والحفاظ على لقبه الثالث بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وكان حكم مباراة الميناء والنفط، أنهى اللقاء أمس الجمعة، لعدم اكتمال الفريق الأول، بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية اللقاء.

وتم اعتبار النفط فائزاً بثلاثة أهداف دون رد، بعدما حضر الميناء للمباراة بثمانية لاعبين فقط، قبل أن يدعي لاعبان منهم الإصابة، لينهي الحكم المباراة لعدم اكتمال النصاب.

وأثير اللغط مؤخراً حول انسحابات الميناء، وعدها البعض تلاعباً بالنتائج، خصوصا أن القوة الجوية والنفط يتنافسان على المركز الثاني، في الدوري الممتاز، وبالتالي عبر القوة عن امتعاضه من انسحاب الميناء، من بعض المباريات.

وبهذا الفوز الاعتباري، رفع النفط رصيده إلى النقطة 81، في المركز الثالث، بعد المتصدر الزوراء والوصيف القوة الجوية، بينما تجمد رصيد الميناء عند 41 نقطة، في المركز الخامس عشر.

وكان فرق القوة الجوية خسر أمام الشرطة أمس بهدف دون رد.

ويلعب الزوراء اليوم أمام نفط ميسان ويحتاج لنقطة واحدة من أجل الفوز باللقب الرابع عشر بتاريخه.