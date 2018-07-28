اتحاد الكرة يكشف عن ارقام مهولة بتزوير الفئات العمرية

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن ارقام مهولة لعملية التزوير التي تمارسها بعض الاندية بمسابقة الفئات العمرية.

وقال النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة شرار حيدر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه،ان “اللجنة التي شكلها الاتحاد لكشف حالات التزوير توصلت الى ارقام مخيفة فيما يخص التزوير الذي تمارسه بعض الاندية عن اصرار وتعمد”.

واضاف ان “اللجنة كشفت فيما يخص بعض اندية بغداد حضرا لدوريات الشباب والتاشئين والشباب ارقاما من الصعب تصورها”، مبينا ان “اللجنة كشفت حالات تزوير ل١٣٥ هوية احوال مدنية و٤٥ بطاقة موحدة و٣٥ حالة للاعبين يلعبون باسماء اشقائهم”.

واشار الى ان “الاتحاد سيرسل جميع المستسمكات المزورة التي بحوزته الى الجهات المختصة بغية اتخاذ القرارات المناسبة”.

وتابع ان “الاندية تحاول تاخير كشوفات الاندية متوقعين ان الاتحاد قد يتوانى عن خطواته التي تم اتخذها فيما يخص التزوير”، مؤكدا ان “الاتحاد واللجنة المشكلة لن يعودا الى المربع الاول وسيبقى على ذات النهج الذي يرفض فيه التزوير جملة وتفصيلا”.