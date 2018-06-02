إسرائيل تتحدى قطر وتقرر بث كأس العالم مجاناً

واصلت قناة “مكان” الإسرائيلية تحديها لقنوات “بي إن سبورتس” القطرية، وأعلنت أنها ستبث مباريات كأس العالم بشكل مجاني.

ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” فيديو، أكدت فيه أن “قناة مكان ستبث مباريات المونديال، وسيتم التركيز على المنتخبات العربية التي تأهلت للنسخة 21 من كأس العالم وهي مصر وتونس والسعودية والمغرب”.

وتحتكر قنوات بي إن سبورتس بث كأس العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وقدمت احتجاجا رسميا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب منع تداول أجهزة الاستقبال الخاصة بها في السعودية مع تداول أجهزة أخرى تقوم بفك شفرة قنواتها الرياضية.

ولم تنتهِ معركة القنوات القطرية مع جارتها السعودية، حتى ظهرت لها قناة “مكان” الإسرائيلية والتي أعلنت أنها ستبث مباريات المونديال الذي تستضيفه روسيا في الفترة بين 14 يونيو إلى 15 يوليو بمشاركة 4 دول عربية لأول مرة في تاريخ البطولة.