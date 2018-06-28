أول تعليق للمدرب لوف بعد هزيمة ألمانيا المذلة

صرح المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواكيم لوف، بعد الخروج المذل من بطولة كأس العالم “روسيا 2018″، بأنه لا يمكن تفسير ما حدث، ولم يكن يستحق بلوغ دور الستة عشر من مونديال روسيا.

وقال لوف للصحفيين، بعد المباراة: “لا يمكنني تفسير ما حدث لنا. كان هناك بعض الثقة الزائدة بالنفس قبل مواجهة المكسيك. تصور البعض أنه يمكننا أن نضغط على زر لنفوز”.

وأضاف المدرب الألماني: “تحول الأمر إلى مأساة. يجب أن أتحمل مسؤولية ما حدث. كرة القدم الألمانية بأكملها خسرت. الفريق خسر. حققنا الكثير من الأشياء منذ 2006. دائما نتأهل إلى قبل النهائي على الأقل. يجب الاعتذار على ذلك”.

وقال لوف: “يجب أن نهنئ المنافس. لا نستحق الفوز باللقب مرة أخرى. لا نستحق بلوغ دور الستة عشر. كنا نريد الفوز لكننا لم نملك ما يؤهلنا لذلك”.

ومني منتخب ألمانيا بهزيمة مذلة أمام نظيره الكوري الجنوبي (0-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثالثة الأخيرة، من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

وخرج منتخب المانشافت، بطل العالم أربع مرات، آخر مرة من الدور الأول، في نهائيات كأس العالم 1938، وكان ظلا باهتا في هذا المونديال مقارنة بالفريق الفائز بمونديال البرازيل 2014، وتذيل قائمة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وسجل هدفين فقط في ثلاث مباريات، وتلقت شباكه أربعة أهداف.

المصدر: “رويترز”