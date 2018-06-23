يونيو 24, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربعة مدربين أجانب على طاولة اتحاد الكرة

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فى :عالم الرياضة
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أربعة مدربين أجانب على طاولة اتحاد الكرة

يستهدف الاتحاد العراقي لكرة القدم، التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا بالإمارات 2019.

وشكل الاتحاد لجنة تتألف من الأعضاء فالح موسى وشرار حيدر وغالب الزاملي، للتعاقد مع مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني في كأس آسيا العام المقبل.

وقال عضو الاتحاد فالح موسى في حديث للسومرية نيوز إن “الاتحاد حدد أربعة مدربين أجانب، لبدء التفاوض معهم تمهيداً للتعاقد مع أحدهم لقيادة المنتخب الوطني في كأس آسيا المقبلة”.

وأوضح أن “المدربين من أربع جنسيات مختلفة، فأحدهم من كرواتيا والأخر من صربيا والثالث من هولندا والرابع من فرنسا”.

وبين أن “المدربين من الأسماء التدريبية الجيدة واستطاعوا أن يقودوا المنتخبات الوطنية التي كانوا يدربونها للتأهل إلى كأس العالم”.

وتابع أن “الأسبوع القادم ستبدأ اللجنة بشكل جدي في عملية التواصل مع المدربين بعد اخذ الضوء الأخضر من الاتحاد للبدء بالتفاوض”.

واختتم موسى حديثه بالقول، إن “التفاوض لن يكون مع مدرب محدد وإنما سنفتح عدداً من الخطوط مع المدربين كي نجد مفاوضاتنا ستذهب في أي اتجاه، حينها سنختار الأفضل بينهم”.

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