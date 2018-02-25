فبراير 26, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بالصورة.. الدجاجة “أوليفيا” تتحول إلى “ديك”.. والأطباء يتدخلون

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فى :طرائف و غرائب
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بالصورة.. الدجاجة “أوليفيا” تتحول إلى “ديك”.. والأطباء يتدخلون

توقفت دجاجة في مدينة سيدني الأسترالية عن وضع البيض ونما لها عرف، وبدأت تصيح كالديوك؛ ما أصاب مالكها بالقلق فنقلها إلى المستشفى ليؤكد له الأطباء إصابتها بمتلازمة “الانعكاس الجنسي”.

وكشف الأطباء أن الدجاجة -واسمها “أوليفيا”- كانت تفرز هرمون الذكورة (التستوستيرون) بغزارة؛ ما تسبب في اكتسابها خصائص الديوك؛ نظرًا إلى إصابتها بالمتلازمة النادرة، بحسب موقع “ذا صن”.

ولجأ الأطباء إلى حقنها بهرمون يقلص إفرازات “التستوستيرون”؛ ما أعادها مجددًا إلى مظهرها الأنثوي، بعد أن توقفت عن الصياح.

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