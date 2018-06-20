فئران تلتهم أكثر من مليون روبية داخل جهاز صرف آلي في الهند!

أفسدت فئران في الهند أوراق النقد في واحد من أجهزة الصرف الآلي بمبلغ إجمالي يقارب المليون وربع المليون روبية.

وأفادت صحيفة “India Today” بأن جهاز الصرف الآلي توقف عن العمل في 20 مايو الماضي، وبعد ذلك بعدة أسابيع، قرر الموظفون المختصون فتح الجهاز وتفحصه من الداخل.

وحين فعلوا، تبين أن القسم الأكبر من الأوراق النقدية داخل الجهاز قضت عليها الفئران، حيث قضمتها وقطعتها إربا إربا.

وكان جهاز الصراف الآلي يحتوي على مليوني و948 ألف روبية من فئتي 500 و2000 روبية.

وحولت الشركة المشرفة على جهاز الصرف الآلي ملابسات القضية في الوقت الحالي إلى الشرطة، وهي بدورها تجري تحقيقا في الأمر.

المصدر: نوفوستي