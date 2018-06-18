طفل يحطّم قطعة فنية ثمنها 132 دولار ووالدته لا تبالي

من المحتمل أن تدفع السيدة شانون غودمان في ولاية ميسوري مبلغاً كبيراً من المال وذلك بعد أن كان إبنها، البالغ من العمر 5 سنوات، يلهو وتسبب في إسقاط ​قطعة فنية​ ثمينة على الأرض، حيث أرسلت شركة التأمينات رسالة إلى والدة الطفل تخبرها فيها أن قيمة الخسارة هي 132 ألف دولار أميركي، ولكن الأم قالت إن الأمر كان مجرد حادث، ولن تدفع المبلغ.

وعند حصول الحادث، كانت الأم جالسة على الأريكة، وقالت إنها كانت في حفل زفاف وإنشغلت بتهنئة والد العروس، في حين أن قاعة الأفراح كانت قد إستأجرت القطعة الفنية لعرضها لفترة محدودة.