خسر 84 مليون دولار بسبب وجبة بيتزا

ارتفعت قيمة عملة البيتكوين بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لدرجة أن البعض تمكنوا من تجميع ثروات، من هذه العملات، لكن رجلاً أميركياً، لا يزال يشعر بالندم، على قطعتي بيتزا اشتراهما قبل نحو 8 سنوات بالبيتكوين، بمبلغ 30 دولار.

وكان لازلو هانيز، قد دفع بعملة البيتكوين الإلكترونية ما قيمته 30 دولار، ثمناً لقطعتي بيتزا، يوم 22 أيار عام 2010، واكتشف بعد 8 سنوات، أن قيمة البيتكوين التي دفعها في ذلك الوقت، كان يمكن أن تصل إلى 84 مليون دولار بأسعار اليوم.

ويقول هانيز، إنه تلقى عرضاً في ذلك اليوم المشؤوم، الي بات يعرف باسم ‘يوم بيتكوين البيتزا’، بشراء اثنتين من قطع البيتزا كبيرة الحجم، مقابل 10 آلاف بيتكوين، فاستجاب على الفور، لأنه لم يكن يرغب بتحضير وجبته المفضلة في المنزل، وأراد الاحتفاظ ببعض منها لليوم التالي، بحسب موقع مانداتوري.

وفي شباط الماضي، اشترى هانيز قطعتي بيتزا من نفس الحجم، مقابل 0.00649 بيتكوين، ليظهر للعالم، أن هذه العملة، لا تزال نظاماً مناسباً للدفع، لكنه في نفس الوقت، لا يزال نادماً، على التفريط بهذا العدد الكبير من البيتكوين التي كان من الممكن أن تحوله إلى واحد من كبار الأثرياء، مقابل وجبة بيتزا.