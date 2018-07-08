يوليو 09, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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خان زوجته في المدرجات.. فرصدته الكاميرات وهكذا كان مصيره

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فى :طرائف و غرائب
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خان زوجته في المدرجات.. فرصدته الكاميرات وهكذا كان مصيره

اقترض المشجع الانجليزي مالاً من زوجته ليسافر إلى ​روسيا​ لحضور مباريات ​كأس العالم​. واثناء حضوره احدى المباريات التقى بمشجعة برازيلية على المدرجات وتحدثا سوياً وأثناء تبادله أرقام الهواتف، ظهرت صورتهما على شاشة الملعب الضخمة كذلك على شاشات التلفاز.

وانتشرت هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ولما راتها زوجته ارسلت له برسالة هاتفية جاء فيها : ” إما أن تبقى في روسيا أو تغادر مع فتاتك إلى البرازيل. و قبل كل ذلك عليك ان تعيد المال الذي اقترضته قبل سفرك للمونديال “.

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