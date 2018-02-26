7 علامات تدل على أن هاتفك مُراقب

من المعروف أنّ الهواتف الذكية هي أحد المبتكرات التي سهلّت الكثير من مناحي الحياة، إلا إنها بالرغم من ذلك حملت بعض المساوئ التي نتجت عن الاستخدام البشري الخاطئ، إحدى هذه الأمور هو محاولة اختراق البيانات التي يملكها المستخدم أو التجسس على هاتفه والتنصت على العمليات التي يقوم بها، وبلا شك لا أحد يُحب أنّ يكون مراقب، كما أنّ ذلك يتسبب بالكثير من الإزعاج للأفراد خاصةً للفتيات، إذ أن ذلك السلوك قد يخترق خصوصياتهنّ بشكل أكبر.

أشار موقع شركة “بول جارد” البريطانية و المتخصصة في إصدار بعض منتجات مكافحة التجسس وحماية الأجهزة، إلى بعض الدلائل التي تنوه إلى أنّ هاتفك مراقب أو أنّ أحد ما يحاول تعقبكِ وتتبع ما تقومين به وهي كالتالي:

1- إحدى الأقوال التي تكررت كثيراً هو أنّ وجود أصوات أو نقر متكرر أثناء إجراء المكالمات يعني أن هاتفك المحمول مُراقب، إلا أنّ الآراء تعددت حول ذلك، فربما تلك الأصوات قد تدل على وجود خلل في برمجية الهاتف، وفي المقابل أيضاً تكرار تلك الأصوات أمرٌ لا ينبغي تجاهله.

2- تكرار إعادة التشغيل وإنارة شاشة الهاتف دون وجود تنبيهات من أحد التطبيقات، ودون محاولتك فتح أحدها، هذا يعني أنّ أحدٌ ما يحاول فتح هاتفك عن بُعد.

3- بقاء الهاتف مفتوحاً لفترة طويلة عند محاولة إيقاف تشغيله، هذا يعني أنّ أحدهم يحاول نقل إحدى بياناتك.

4- نفاذ بطارية الهاتف في وقت أقل من المعتاد، يشير إلى أنّ هناك طرفٌ ما يتجسس عليك ويرصد تحركاتك ويرسلها للمتلصصين، وينبغي التأكد قبل ذلك من العمر الافتراضي للبطارية بواسطة تجربتها في أكثر من هاتف ذكي، فإذا كانت البطارية تُستهلك سريعاً في هاتفك فقط دون الهواتف الأخرى فذلك يعني حتماً أنّكِ مراقبة.

5- قد تصبح بطارية الهاتف أكثر دفئاً وترتفع حرارتها لأسباب كثيرة منها كثرة استخدام بيانات الشبكة العنكبوتية أو إجراء مكالمات طويلة تتخطى الساعة أو عند تلاشي طاقتها بعد سنوات من الاستخدام، إلا أنّ ارتفاع حرارة البطارية دون سبب واضح فهذا يُشير إلى أنّ بياناتك يتم نقلها من هاتفك إلى جهاز آخر، فاحذري.

6- في حال تلقيك رسائل غريبة متكررة تحتوي على حروف وأرقام ورموز، فهذا يدل على أن برنامج التجسس الخاص بهاتفك لا يعمل وأحدهم يحاول التلصص، لذا ينبغي الالتفات إلى هذه العلامة وإصلاح البرنامج فوراً.

7- احذر من الروابط المزيفة التي تظهر لكِ أثناء تصفح الشبكة العنكبوتية والتي غالباً ما يقوم الأفراد بالنقر عليها دون وعي وتركيز وتتسبب في تجسس الآخرين عليهم.