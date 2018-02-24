كيف تنام في دقيقة !!! اليكم التفاصيل ؟؟

في دقيقة واحدة يمكنك أن تتخلص من الأرق وتنام سريعا ً بطريقة اكتشفها أطباء نقلا عن موقع «رامبلر رو» بحسب دراسة حول مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم ودور المشاكل النفسية،

قالت إن تأثير العقاقير المنومة يسبب آثارا جانبية خطيرة على الصحة البدنية والنفسية في آن معا، وأن الطريقة الجديدة تساعد على نوم سريع ومريح، تسمى «4-7-8 ،«تقوم على استنشاق الهواء عبر الأنف لمدة 4 ثوان، ثم حبس النفس لمدة 7 ثوان، وفي الثانية الـ 8 يكون الزفير، ويؤدي هذا التمرين البسيط إلى تباطؤ معدل ضربات القلب، الذي يفضي بدوره إلى تهدئة عمل الجهاز العصبي وتكرار التمرين 4 مرات كفيل في إيصال الإنسان إلى حالة السكون وإلى نوم عميق.