دراسة: المشي في المتنزهات أفضل من المشي في الشوارع

يتعين على كبار السن الذين يمارسون رياضة المشي يوميا تجنب شوارع المدينة المزدحمة بحركة المرور والتوجه إلى متنزه بدلا من ذك لأن الهواء الملوث يحد من فوائد التدريبات البدنية، حسب دراسة بريطانية.

واختار باحثون في لندن بشكل عشوائي 119 رجلا وامرأة أعمارهم 60 عاما أو أكثر للمشي ساعتين في طريقين مختلفين أحدهما عبر مساحة هادئة خالية من المرور في هايد بارك والآخر في شارع أوكسفورد وهو أكثر المناطق التجارية صخبا بالمدينة.

واختبر فريق الدراسة تلوث الهواء خلال كل فترة من فترات المشي وقام أيضا بتقييم كفاءة الرئة وتصلب الشرايين لدى المشاركين.

ووجدت الدراسة أنه بعد المشي في هايد بارك زادت قدرة الرئة لدى المشاركين الأصحاء وقل تصلب الشرايين.

ولكن عندما قام هؤلاء الأشخاص بالمشي في شارع أوكسفورد لم يحدث لهم سوى تحسن طفيف في قدرة الرئة وزاد تيبس شرايينهم.

وقال كبير معدي الدراسة كيان فان تشونغ من إمبريال كوليدج في لندن إن التعرض خلال المشي للتلوث البيئي الذي يواجهه الإنسان في أي شارع مزدحم به حركة مرور كبيرة يبطل فوائد المشي.

ويمكن أن تؤدي عوادم السيارات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة في القلب والرئة.

ويتسبب تلوث الهواء في وفاة نحو 5.5 مليون شخص مبكرا في شتى أنحاء العالم سنويا.