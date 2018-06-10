هل تؤثر مشاهدة مباريات كرة القدم على صحة القلب؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الأسبوع القادم إلى روسيا، التي تحتضن النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم، إذ من المقرر أن تشهد النسخة الحالية ندية كبيرة بين المنتخبات المنافسة، من أجل الوقوف على منصة التتويج وحمل أغلى الكؤوس في عالم كرة القدم.

ويحظى هذا العرس الكروي الكبير بمشاهدة منقطعة النظير من قبل الجماهير، التي تتهافت على تشجيع منتخباتها وتُمني النفس بالفوز وتفادي تجرع مرارة الهزيمة، التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع “n-tv” الإخباري الألماني أن متابعة مباريات كرة القدم قد تؤثر على القلب وتؤدي إلى الموت. وأضاف الموقع الألماني، بناءً على عدة دراسات في هذا المجال، أن الضغط العاطفي غالباً ما يُسبب زيادة في ضربات القلب وضغط الدم، ويُؤدي بذلك إلى تضرر الصحة بشكل كبير للغاية.

وقال توماس ماينرتز من مؤسسة القلب الألمانية إن “الشخص الذي يتمتع بقلب سليم لا يُعاني عادة من نوبة قلبية أثناء متابعة مباريات كرة القدم”، مضيفاً أن الأمر يتغير عند المرضى بالقلب، إذ يمكن أن يُشكل التوتر العاطفي خطراً على حياتهم.

هذا وكانت دراسة صدرت عن جامعة ميونخ الألمانية واهتمت بكيفية تأثير التوتر العاطفي على متابعي كرة القدم، قد خلصت إلى أنه أثناء مباريات منتخب ألمانيا في كأس العالم 2006، اضطر ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المعتاد من مرضى القلب للذهاب إلى المستشفى بسبب مشاكل قلبية حادة.

من جهة أخرى، ذكر موقع جريدة “ميتلدويتشه تسايتونغ” أنه لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء مباريات كرة القدم، يُنصح بالتنفس بشكل هادئ ومتساو. وأضاف الموقع الألماني بناءً على توصيات خبراء في المجال الطبي أن هذا النوع من التنفس يُساهم في الاسترخاء وخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى معدل ضربات القلب.