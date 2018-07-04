نصائح للوقاية من حرارة الصيف

تقترب درجات الحرارة في اقليم كوردستان من 50 درجة مئوية، ويقول المتخصصون في مجال الصحة إن درجات الحرارة المرتفعة تسبب اضراراً وآثاراً نفسية وجسدية، ولتجنب الحرارة والوقاية من آثارها ينصحون بما يأتي:

* ملازمة البيوت قدر الامكان، والتعرض لاقل قدر من اشعة الشمس المباشرة.

* الابتعاد عن الأماكن المغلقة، كالسيارات، وخاصة بالنسبة للأطفال.

* ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة عند الخروج، لأنها تعكس أشعة الشمس أكثر من الألوان الغامقة.

* استخدام المستحضرات الواقية من الشمس والمرطبة.

* اعتمار القبعات والنظارات الشمسية.

* شرب كميات كبيرة من المياه تلافياً لحدوث الجفاف، ولمعادلة حرارة الجسم.

* التقليل من شرب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها تحتوي على الكافائين الذي يحفز التبول وبالتالي يؤدي إلى جفاف الجسم.