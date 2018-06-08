ناسا تتوصل الى “اختراق فارق” بشأن الحياة على المريخ

كشفت الإدارة الأميركية للفضاء {ناسا}، اليوم الجمعة، عن العثور على مواد عضوية معقدة على سطح المريخ، معتبرة ذلك “اختراقا فارقا” في مساعي البحث عن حياة في الكوكب الأحمر.

وقالت “ناسا” خلال مؤتمر صحفي، اليوم ان “مركبة كيوريوسيتي التي تتجول منذ اب 2012 على سطح المريخ اكتشفت جزيئات عضوية متنوعة، تم العثور عليها في رواسب صخرية بقعر بحيرة قديمة” وان عمر تلك الرواسب يعود الى 3 مليارات و500 مليون عام”.

وأضافت، “رغم ان الكشف الجديد ليس دليلا قاطعا على وجود حياة على كوكب المريخ في الماضي السحيق، فإن المركبات العضوية المكتشفة تعد الأكثر تعقيدا على الإطلاق التي تم اكتشافها فوق المريخ منذ هبوط المركبة “كيوريوسيتي” عليه قبل 6 أعوام.

وقالت الباحثة الرئيسية في دراسة تناولت المواد العضوية المكتشفة جينيفر إيغنبرود، ان “هذا اختراق فارق لأنه يعني أن هناك موادا عضوية صمدت في بيئة قاسية للغاية على المريخ”، معتبرة أن ذلك قد يكون “علامة على وجود حياة”.

واستدركت، ان “المركبات العضوية ربما جاءت من تشكيلات نيزكية أو جيولوجية مشابهة للفحم والصخر الزيتي الأسود على الأرض”.