“ملابس مضادة للبق” المزعج تمنعه من لدغك!

كشفت دراسة أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن الملابس المقاومة للبق تضعف 3 أنواع من هذه الحشرات المزعجة، ما يمنعها من عض البشر وانتشار الأمراض.

ومن المتوقع أن يكون هذا الصيف “سيئا” للغاية فيما يتعلق بالبق الذي يمكن أن ينقل 14 مرضا، بما في ذلك مرض الجهاز العصبي وداء لايم الناتج عن الإصابة بأحد 3 أنواع من بكتيريا البوريليا. وتشمل الأمراض الأكثر شيوعا التي ينقلها البق، حمى Rocky Mountain وColorado والكساح.

ومنذ عام 2004، تضاعفت معدلات الأمراض المنقولة عبر البق 3 مرات في الولايات المتحدة. وقد يكون من الصعب التصدي لهذه اللدغات، ولكن دراسة СDС الأخيرة المتعلقة بالملابس المعالجة بالبيريثرين، تبين أن الملابس المحسنة كيميائيا يمكن أن تثبط هذه الحشرات.

وفي التجارب الأخيرة، اختبر مركز السيطرة على الأمراض، فعالية هذه الملابس ضد 3 أنواع من البق. وقامت الملابس المغلفة بالبيرميثرين، المستمدة من زهرة الأقحوان، بتسميم جميع الأنواع الثلاثة، ما صعب عليها الحركة وبالتالي اللدغ.

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وتوصي مراكز CDC بتغطية أكبر قدر ممكن من البشرة العارية عند السير في الغابة، وذلك لأن البق أو “القراد” يتكاثر في المناطق المشجرة وبين الأعشاب الطويلة.

ويصيب داء لايم 30 ألف شخص سنويا، ومن بين ضحاياه، عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، التي اكتشفت أنها مصابة بالمرض عام 2012.

ولكن مسؤولين من مراكز CDC يقدرون أن حالات المرض لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير، ومن المرجح أن يصل العدد إلى أكثر من 300 ألف.

ويذكر أن مصدر الطعام المفضل لدى البق هو الفئران التي ينخفض عددها هذا العام، ما يعني أن المزيد من البق سيلجأ إلى الدم البشري. كما ازداد انتشار البق وازدهر وأصبح أكثر تكاثرا هذا العام، لأن الشتاء الماضي كان معتدلا للغاية.

المصدر: ديلي ميل