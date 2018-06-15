لهذه الاسباب أضيفوا دبس الرمان الى وجباتكم!

دبس الرمان، هو مادة مصنعة من عصير الرمان، وهو عبارة عن سائل كثيف، وطعمه فيه من الحموضة والحلاوة، ويستخدم بكثرة في إعداد العديد من الوصفات مثل السلطات، والمحاشي، ويضفي عليها طعماً مميزاً وطيباً،

نقدم لكم أهم فوائد دبس الرمان:

1. يعالج دبس الرمان من السعال القوي، ويخفف أيضاً من آلام الصدر المصاحبة للسعال القوي.

2. لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات فإنه يعمل في المساعدة على تسكين الألم، وهو خافض للحرارة.

3. يعد دبس الرمان مفيد لصحة القلب والشرايين، وذلك لأنه يعمل في التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.

4. ومن فوائد دبس الرمان أيضاً أنه يعمل على معالجة الإسهال، ويعالج البواسير، والصداع، وأمراض العيون، ويعمل في المحافظة على الأغشية المخاطية.

5. يحافظ دبس الرمان على صحة الشعر، ويعطيه لمعاناً ومظهراً صحياً.

6. يعمل دبس الرمان في منع تكوّن الحصى في الجسم.