“فيسبوك” بصدد إطلاق عملة رقمية جديدة

أعلنت شركة “فيسبوك” الأميركية، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، ، أنها عدلت عن قرار حظر الإعلانات المرتبطة بالعملات الافتراضية، مثل البيتكوين.

ووفق ما نشرته صحيفة ذا إندبندنت البريطانية، فإن فيسبوك قالت في رسالة نشرتها على مدونتها، أنها ستسمح “بنشر الإعلانات التي تروج للعملات المشفرة، نن قبيل مروجين معتمدين”.

غير أن فيسبوك ستبقي على حظر نشر الإعلانات المرتبطة بنوع خاص من الصفقات وعمليات حشد المال بالعملات الرقمية الرامية إلى استحداث عملة افتراضية لبيعها لمستثمرين.

وبحسب الصحيفة، بات ينبغي للمروجين الراغبين في نشر إعلانات لمنتجات أو خدمات بالعملات الافتراضية على فيسبوك أن يتقدموا بطلب لتقييم مدى أهليتهم لذلك.

وكثيرة هي عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التي تعدّ البيتكوين من أشهر نسخاتها.

ويقدر سعر صرف البيتكوين راهنا بقرابة 6 آلاف دولار، في حين أنه كان يوازي حوالى 20 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأوضحت فيسبوك “سوف نستمع للتعليقات لتقييم مدى فعالية هذه السياسة وسوف نواصل سبر أغوار هذه العملات، وقد نعيد النظر في سياستنا مع مرور الوقت إذا اقتضى الأمر ذلك”.

وكانت فيسبوك قد حظرت في يناير/ كانون الثاني نشر إعلانات على موقعها مرتبطة بالعملات الافتراضية، وحذت حذوها مجموعات أخرى من قبيل تويتر وغوغل وسناب شات.

والبيتكوين عملة رقمية انطلقت عام 2009 ولا يصدرها أي بنك مركزي ولا تخضع لرقابة أي جهة إشرافية، وتم تأسيسها من قبل المصمم والمخترع الذي يسمي نفسه “ساتوشي ناكاموتو” وهويته مجهولة.

وقد أشارت صحيفة الإيكونوميست إلى شائعات بأن فيسبوك مهتم بالفعل بشراء شركة “كوينزباس”، إحدى أكثر أسواق تبادل العملات الإلكترونية شهرة في العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدم وجود شركة عملاقة في مجال العملات الرقمية هو السبب في انضمام شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المستثمرين والشركات الناشئة التي إظهار اهتمامها بهذه الصناعة.

ويقول الخبراء، إنه لا يمكن أن يعزز الاستحواذ قيمة فيسبوك وفائدته فحسب، بل إن إشراك عملاق التكنولوجيا سيضيف شرعية إلى أسواق العملات الأجنبية.

وقال المدير التنفيذي لـ ” كوينزباس”في فيديو ترويجي في مارس: “نحن اليوم نخدم عشرة ملايين عميل، نود أن نصل إلى مليار شخص في العالم يستخدمون العملة الرقمية بشكل يومي”.

ويمتلك فيس بوك أكثر من 2 مليار مستخدم، مما يعني أن أي عملة مشفرة قد يكون لها امتدادا أكبر من أي عملة تقليدية.

كما سيكون لعملة فيسبوك وصول أكبر بكثير من بيتكوين أو أي من العملات الأخرى الموجودة حاليا في السوق، والتي تعمل أيضا كعملة فعلية بدلا من مجرد تخزين قيمة أو استثمار مضاربي.

وقال فيليب نان، الرئيس التنفيذي لشركة بلاكمور جروب للاستثمارات ومقرها مانشستر: “إذا كانت منصات مثل غوغل وتويتر وفيسبوك قد أطلقت عملة رقمية خاصة بها، فقد تكون ضخمة بسبب قاعدة المستخدمين”.

وقد أعرب مارك زوكربيرغ، رئيس فيسبوك، في السابق عن رغبته في استخدام تقنية بيتكوين.