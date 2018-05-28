“غوغل” تستعد لطرح ميزة غريبة

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة “غوغل” الأمريكية تستعد لطرح ميزة وصفت بـ”الغريبة”، والتي خصصتها لفئة مختارة من مستخدميها.

وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التفني المتخصص إلى أن الشركة الأمريكية تستعد لطرح تلك الميزة، التي ستغير من طريقة تعاملك مع الهواتف والحاسبات الذكية، وستخصصها لمن يمتلكون نظام تشغيل “أندرويد” فقط.

وستقدم “غوغل” في نظام تشغيلها “أندرويد بي” الجديد أداة جديدة لإضافة علامات تبويب Tab جديدة لمتصفح “كروم” الخاص بها بشكل أفقي بدلا من الرأس المعتاد.

وسيطلق على التحديث الجديد اسم “كروم كناري”، والذي سيتوفر فيه بعض المزايا التجريبية، والتي سيكون من أبرزها تعديل طريقة التصفح الخفي وتحسين ظهوره بصورة أسرع.