كندا.. علماء يكشفون عن خاصية مذهلة اخرى للفياغرا

اعلن علماء كنديون، الكشف عن خاصية مذهلة لحبوب الفياغرا، وهي محاربتها للخلايا السرطانية.

واوضح العلماء انهم وفي تجاربهم على الفئران المخبرية التي تعاني من هجرة الخلايا السرطانية، والذي تم حقنهم بمكونات حبوب الفياجرا مع لقاح الكريب، حصلوا على نتائج إيجابية.

واوضحوا، ان “الأدوية المستخدمة في التجارب طويلة الأمد اظهرت اداء عالي في مقاومة الخلايا السرطانية المهاجرة”، ووفقا للعلماء، الذين قاموا ولأول مرة بدمج عقاقير موثوقة، أنه على المدى المتوسط يمكن حل واحدة من أهم مشاكل البشرية، وفق صحيفة” OncoImmunology”

وقالت ريبيكا أوير، من جامعة أوتاوا للعلوم، ان تجربتهم نجحت، مضيفة ان من الضروري إجراء تجارب سريرية.

وقالت، أن الجمع بين لقاح ضد الأنفلونزا والفياجرا، هي أول مجموعة فريدة من نوعها لحل مشاكل جهاز المناعة في جسم الإنسان.

يذكر أن انتشار الخلايا السرطانية تبدأ بعد وقت قصير من إزالة الأورام، وأن مادة سيلدينافيل تدخل في تركيب حبوب الفياجرا، حيث تعمل المادة كمطهر ممتاز ويمنع انتشار الخلايا السرطانية.