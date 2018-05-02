عدسات لاصقة ملونة تساعد على تصحيح عمى الألوان

نجح علماء بريطانيون في جامعة برمنجهام البريطانية, في تطوير عدسات لاصقة ملونة يمكنها المساعدة في تصحيح أنواع معينة من عمى الألون, وذلك بفضل صبغة آمنة منخفضة التكاليف.

وتتم رؤية اللون عن طريق ضرب مجموعات من الخلايا تسمى “الأقماع” في الجزء الخلفي من العين, تلتقط أطوالا موجية مختلفة من الضوء, وتعمل معا لتسمح لنا برؤية الطيف الكامل للألوان، وعندما لا تعمل هذه الأقماع بشكل صحيح , عادة ما تكون لأسباب وراثية , فإنها تؤثر على قدرة الشخص على رؤيته لألوان معينة , مما يؤدى إلى ما نعرفه بـ”عمى الألوان “, أو نقص الرؤية للون.

فقد شرعت الأبحاث الطبية السابقة لتصحيح المشكلة باستخدام العلاج الجيني لتكوين مخاريط جديدة في أعين مجموعة من القردة يعانون من عمى الألوان , بينما تم تطوير نظارة شمسية يمكن أن تساعد فى تصحيح المشكلة .. لكن هذه الأنواع من النظارات , وفقا لفريق جامعة برمنجهام البحثي , باهظة الثمن وضخمة , ولا يمكن استخدامها لمن يرتدون عدسات لتصحيح الإبصار بصورة منتظمة.

وتعمل العدسات اللاصقة الملونة المعنية بتصحيح الإبصار من خلال صبغة مشتقة من صبغة “رودامين” , التي تمتص بعض الأطوال الموجية للضوء بين الأحمر والأخضر، يتم امتصاص الضوء بسهولة أكبر من خلال حجب هذه الأطوال الموجية, وذلك سواء بواسطة المخاريط الحساسة للأحمر أو الأخضر , وليس كلا المجموعتين , مما يمكن المريض من التمييز بين الألوان.

وذكرت الدكتورة “هايدر بوت”, رئيس الفريق البحثي “تعتمد العدسات اللاصقة الملونة الجديدة على تصحيح الإبصار بسهولة في مجال الرؤية بأكمله , موضحة أنها لا تحتاج معالجة الصبغة التي قمنا بها إلى أي إعداد معقد, فهي ليست سامة للعين, ويمكن استخدام أسلوبنا بسهولة في كل من النظارات والعدسات اللاصقة بتكلفة منخفضة “.

و قد قام الباحثون في جامعة “برمنجهام” باختبار الفكرة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الوعائية .. فقد تم تطبيع الصبغة على شريحة زجاجية , ليقوم المرضى بالنظر من خلالها إلى أرقام ملونة .. وعلى الجانب الآخر , أفاد المرضى بقدرته على تحديد الألوان بوضوح مقارنة بالسابق.