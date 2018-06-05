رياضة تؤثر سلبا على قدرة الرجال الجنسية

درس علماء من مدينة كولونيا الألمانية بعض أنواع الرياضة التي يمكن أن تحد من قدرة الرجال الجنسية.

وأكد العلماء أن ركوب الدراجات الهوائية يؤثر سلبا على القدرة الجنسية للرجال. ونصح العلماء الرياضيين باستخدام مقعد واسع للدراجة وأن يغيروا قدر الإمكان من وضعية الجلوس عند القيادة كالوقوف أحيانا. كما أشاروا إلى أن ركوب الدراجات النارية يسبب أيضا ضررا مشابها.

وقال العلماء إن مسابقات العدو لمسافات طويلة “الماراثون” غير مفيدة للقوة الجنسية، لأنها تقلل من نسبة هرمون التستوستيرون، ما يؤثر على الرغبة الجنسية.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة “Originalia” العلمية.

المصدر: لينتا. رو