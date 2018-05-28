رئيس شركة تويتر يكشف حقيقة صادمة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” جاك دورزي، النقاب عن عدم امتلاكه كومبيوتر محمول.

وقال دورزي ردا على سؤال عما إذا كان يضع شريطا لاصقا على كاميرا الكومبيوتر المحمول الخاص به، كما يفعل مارك زوكربيرغ رئيس ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لحماية نفسه من القراصنة، قال: “أنا لا أملك كومبيوتر محمولاً”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان دورزي يتحدث في مدينة سيدني الأسترالية عن الجهود التي تبذلها شركته لمكافحة نشر الأخبار المزيفة ومحاولات الاحتيال على موقع “تويتر” وجهودها لتكثيف أهم المحادثات في العالم”.

وذكر موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن أحد الصحافيين الكبار الذين كانوا يشاركون في اللقاء ضحك بصوت مرتفع تعبيرا عن عدم تصديقه لما قاله دورزي عن عدم امتلاكه لكومبيوتر محمول، مما دفع رئيس “تويتر” إلى القول: “أنا أقوم بكل شيء على هاتفي”.

ثم واصل حديثه بعد هدوء الضجيج في القاعة “إنه [الهاتف] مهم بالنسبة لي لأنني أغلق التنبيهات، وكذلك فهو لا يسمح لي باستخدام أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، وهذا يعني أنه يكون لدي تطبيق واحد يعمل وبالتالي أستطيع التركيز فيما أقوم به، بدلا من التشتت بين أكثر من نافذة وتطبيق كما هو الحال في الكومبيوتر المحمول”.

وأضاف أنه لم يعد يكتب كثيرا وإنما يملي ما يريد كتابته فقط.