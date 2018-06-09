خبر صادم لمستخدمي “ياهو ماسنجر”

أعلنت شركة “Oath Inc” أنها بصدد إغلاق تطبيق “ياهو ماسنجر” في 17 يوليو/ تموز المقبل، إلا أنه يمكن للمستخدمين حتى ذلك الحين الاستمرار في استخدام الخدمة بشكل طبيعي، ويعد “ياهو ماسنجر” واحدا من أوائل تطبيقات التراسل الفوري في السوق، حيث جرى إطلاقه منذ ما يصل إلى 20 عاما مضت.

ووفقا لما نشره موقع “techcrunch” الأمريكي فإن الشركة لم تحدد سبب إغلاق الخدمة، إلا أن هيمنة عدد من التطبيقات مثل واتسآب وفيسبوك ماسنجر وغيرها من تطبيقات الدردشة الأخرى يجعل من المفهوم السبب وراء خطوة الإغلاق من قبل الشركة.

وكانت الشركة أغلقت في وقت سابق تطبيق التراسل “AIM’s AOL” في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي هذا الصدد تقول الشركة إنه مع استمرار تغير مشهد الاتصالات، فإنها تركز على بناء وإدخال أدوات اتصالات جديدة تناسب احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.

لذلك فإن تطبيق “Squirrel” هو عبارة عن تطبيق مراسلة جماعي بدأته ياهو في الشهر الماضي، لذلك سيحل هذا التطبيق الجديد محل “ياهو ماسنجر”، وذكرت الشركة أنه يمكن للمستخدمين تنزيل سجل الدردشات على ماسنجر خلال الستة أشهر المقبلة، إلا أنه يمكن حفظ الملفات محليًا ولكن لا يمكن استيرادها إلى أنظمة أساسية أخرى.

وظهر “ياهو مسنجر” لأول مرة باسم “ياهو بيجر” في عام 1998، كبديل للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على الأجهزة المحمولة الأساسية. لقد كان هذا نجاحًا مبكرًا.